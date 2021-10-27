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أنسو فاتي ينضم إلى قائمة المصابين في برشلونة

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فاتي ديباي برشلونة ريال مدريد
فاتي بعد تعرضه إلى الإصابة في مباراة "الكلاسيكو" يوم الأحد

أنسو فاتي ينضم إلى قائمة المصابين في برشلونة

برشلونة - فرانس برس

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أعلن برشلونة الإسباني غياب لاعبه الموهوب أنسو فاتي عن مباراة الفريق أمام مضيفه رايو فايكانو يوم الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة في الركبة.

واضطر المدرب الهولندي رونالد كومان إلى استبدال فاتي بالأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 74 من الكلاسيكو الذي خسره أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد الأحد في كامب نو، بسبب ألم في ركبته اليسرى، بعد أن سقط عليه المدافع ديفيد ألابا دون قصد.

وغاب فاتي الذي سيبلغ التاسعة عشرة من عمره يوم الأحد نحو عام بسبب كسر في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى تعرض له في السابع من نوفمبر 2020 ضد ريال بيتيس. وخضع لأربع عمليات جراحية قبل أن يعود إلى الملاعب في نهاية سبتمبر الماضي.

وانضم فاتي الذي مدد الأسبوع الماضي عقده مع برشلونة حتى عام 2027 بشرط جزائي قيمته مليار يورو، إلى المصابين بيدري والفرنسي عثمان ديمبلي والهولندي فرينكي دي يونغ والدنماركي مارتن برايثوايت والأوروغوياني رونالد أراوخو.

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