أوساسونا يتعادل مع ريال مدريد ويحبطه في "سانتياغو برنابيو"

فرط ريال مدريد في فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل بدون أهداف مع ضيفه أوساسونا يوم الأربعاء في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وأصبح في جعبة الريال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، 21 نقطة، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية وريال بيتيس وريال سوسييداد، المتساويين معه في نفس الرصيد.

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في المقابل، ارتفع رصيد أوساسونا، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، إلى 19 نقطة في المركز السادس.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة .

ويأتي هذا التعادل، ليفسد أفراح الريال بفوزه في الكلاسيكو الأخير، بنتيجة 2 - 1 على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد الماضي في المرحلة الماضية للبطولة.

بدأت المباراة بهجوم من جانب الريال، غير أن أول تهديد على مرمى أوساسونا جاء في الدقيقة 16 عن طريق كريم بنزيمة، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة ذهبت إلى ركلة مرمى.

في المقابل، سنحت أول فرصة لأوساسونا في الدقيقة 20 عبر خافي مارتينيز، الذي سدد من ركلة حرة مباشرة، لكن الكرة مرت بسلام على مرمى الريال.

وقاد ماركو أسينسيو هجوم مرتد للريال في الدقيقة 22، حيث مرر الكرة إلى إدواردو كامفينغا من يمين منطقة الجزاء سددها بالقدم اليمنى بجوار القائم الأيسر.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى تهيأت الكرة إلى داني كارفخال على حدود منطقة الجزاء سددها الظهير الأيمن للفريق الملكي لكن بعيدة عن المرمى، فيما أطلق إيدير ميليتاو تصويبة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 30، لكن تصدى لها سيرخيو هيريرا، حارس مرمى أوساسونا، ببراعة.

وأطلق الألماني توني كروس صاروخا مدويا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 36، كان لها حارس أوساسونا بالمرصاد، فيما طالب فينيسيوس جونيور بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم متوقع من الريال، لكن على عكس سير اللعب، أضاع أوساسونا فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 50، حيث تلقى جون مونكايولا كرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن ثم اصطدمت في كارفخال لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

وأرسل رودريغو تمريرة عرضية من الطرف الأيمن في الدقيقة 54 مرت من أمام فينسيوس جونيور الذي كاد أن يسجل الكرة في شباك اوساسونا.

بمرور الوقت، كثف الريال من هجماته، وقام بنزيمة بمراوغة رائعة من من يسار منطقة الجزاء، وسدد قذيفة رائعة، لكن صادفة سوء حظ بالغ، بعدما ارتطمت الكرة في العارضة.

وتابع بنزيمة تمريرة عرضية من الجانب الأيسر عبر فيرلاند ميندي في الدقيقة 67، قابلها بتسديدة مباشرة افتقدت للدقة لتخرج إلى ركلة مرمى، فيما سدد كروس قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 80 مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد كاسيميرو من خارج المنطقة في الدقيقة 81، حيث حاول إسقاط الكرة (لوب) فوق الحارس، الخارج من مرماه، لكنه سرعان ما أمسك الكرة بثبات.

ومرر مارسيلو كرة مقوسة من الجانب الأيسر في الدقيقة 84، لكنها مرت من خلف مواطنه البرازيلي رودريغو الذي تقدم نحو مرمى أوساسونا لتنتهي الخطورة، وأرسل فينيسيوس تمريرة لمارسيلو في الدقيقة 87، سددها من يسار منطقة الجزاء لكن مرت بعيدة عن المرمى.

حاول الريال خطف النقاط الثلاث خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.