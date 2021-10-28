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إدانة مسؤول رحلة طيران سالا

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هندرسون منظم الرحلة

إدانة مسؤول رحلة طيران سالا

لندن - د ب أ

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قضت محكمة إنجليزية يوم الخميس بإدانة رجل أعمال كان مسؤولا عن رحلة الطيران التي لقي خلالها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا مصرعه.

وأدانت محكمة كارديف كراون يوم الخميس رجل الأعمال ديفيد هندرسون، 67 عاما، بتعريض سلامة الطائرة للخطر، بأغلبية عشرة أصوات لهيئة المحلفين مقابل رفض صوتين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) .

وتحطمت الطائرة التي كانت تقل سالا، 28 عاما، فوق القناة الإنجليزية مساء 21 يناير 2019 ، ليلقى اللاعب الأرجنتيني والطيار ديفيد ايبوتسون، 59 عاما، حتفهما.

واحتاجت هيئة المحلفين المكونة من سبعة رجال وخمس سيدات إلى سبع ساعات ونصف الساعة لإدانة هندرسون، مشغل الطائرة ، حيث تعاون مع ويليان ممكاي وكيل أعمال اللاعب في تنظيم رحلة الطيران.

وطلب هندرسون من ايبوتسون قيادة الطائرة ، في ظل إنشغاله بقضاء فترة عطلة مع زوجته في باريس.

ولم يكن إيبوتسون ، الذي كان يسافر بانتظام من أجله ، يحمل رخصة طيار تجاري ، المؤهلة للطيران ليلاً ، وقد انتهت صلاحية تصنيفه الخاص بقيادة طائرة ذات المحرك الواحد.

وكشفت هيئة المحلفين أن هندرسون بعث برسائل نصية لعدد من الاشخاص بعد الحادث مباشرة وحذرهم بضرورة التزام الصمت. وأعترف هندرسون أمام المحكمة بأنه كان يخشى التحقيق في الاتفاقات المتعلقة بعمله.

وقرر القاضي جاستيس فوكستون الإفراج بكفالة عن هندرسون على أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 12 نوفمبر المقبل لإصدار الحكم بحقه.

وقد يواجه هندرسون عقوبة السجن خمسة أعوام بتهمة تعريض سلامة الطائرة للخطر والسجن عامين بتهمة الاستعانة بطيار غير مؤهل.

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