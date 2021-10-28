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إقالة الهولندي كومان من تدريب برشلونة

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كومان
كومان تولى تدريب النادي الكاتالوني العام الماضي

إقالة الهولندي كومان من تدريب برشلونة

برشلونة - رويترز

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أعلن برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان بعد الخسارة 1-صفر أمام رايو فايكانو يوم الأربعاء.

وأضاف النادي في بيان : قرر برشلونة إعفاء المدرب رونالد كومان من مسؤولية تدريب الفريق الأول. رئيس النادي جوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو، وسيودع رونالد كومان الفريق الخميس.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من عشر مباريات متأخرا بست نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر والذي انتصر على الفريق الكاتالوني 2-1 باستاد نو كامب يوم الأحد.

ويأتي الفريق القطالوني في المركز الثالث في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بعدما جمع ثلاث نقاط من ثلاث مباريات إذ خسر 3-0 صفر في أول مباراتين أمام بايرن ميونخ ثم بنفيكا.

وفشل برشلونة، بطل أوروبا خمس مرات، في التسجيل في أول مباراتين في مجموعته بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتولى كومان، الذي لعب لستة مواسم مع برشلونة، المسؤولية في أغسطس 2020 أثناء وجود جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق.

وأوضح جوان لابورتا الرئيس الحالي للنادي عدة مرات أن كومان ليس اختياره، وتوترت العلاقة بين لابورتا وكومان وأصدر المدرب الهولندي بيانا الشهر الماضي طالب فيه بالحصول على الوقت الكافي لبناء الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان، لكن هذا لن يحدث حيث سيبحث النادي عن بديل للمدرب البالغ عمره 58 عاما.

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