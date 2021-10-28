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إنتر يعود للانتصارات بنقاط إمبولي

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فرحة دامبروزيو

إنتر يعود للانتصارات بنقاط إمبولي

روما - د ب أ

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تغلب إنتر ميلان على مضيفه إمبولي 2 - صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم دانيلو دي أمبروزيو لإنتر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله فيدريكو ديماركو الهدف الثاني في الدقيةق 66.

ورفع إنتر رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن نابولي صاحب المركز الثاني والذي يستضيف بولونيا غدا، وبفارق سبع نقاط خلف المتصدر ميلان في المركز الأول.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، قلب روما تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1 على كالياري.

ونجح روما في تحقيق الفوز الأول له في المسابقة منذ الثالث من تشرين أكتوبر الجاري، وذلك بعدما سجل له روجر إيبانيز في الدقيقة 71 ولورينزو بلغريني في الدقيقة 78، فيما كان كالياري قد تقدم عن طريق ليوناردو بافوليتي في الدقيقة 52.

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