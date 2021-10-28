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بسبب نسبة التطعيم المرتفعة.. الدوري الإنجليزي يتجه لتخفيف قيود كورونا

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بسبب نسبة التطعيم المرتفعة.. الدوري الإنجليزي يتجه لتخفيف قيود كورونا

لندن - د ب أ

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تعتزم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا المفروضة على الأندية عندما تصل نسبة اللاعبين الحاصلين على الجرعة الكاملة من اللقاح إلى 85%، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يوم الخميس.

وأعلن اتحاد الكرة الإنجليزي الاسبوع الماضي أن 68% من اللاعبين حصلوا على الجرعة الكاملة من اللقاح، فيما حصل 81% على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وجرى إبلاغ أطباء الأندية بشأن تخفيف القيود خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، لكن الإرشادات المستقبلة ستعتمد على الزيادة المحتملة في حالات الإصابة بالعدوى خلال فصل الشتاء.

وجرى مناقشة مسألة حصول اللاعبين المحترفين على لقاح كورونا بشكل مطول، حيث فضل العديد من لاعبي المنتخب الإنجليزي عدم مناقشة موقفهم من اللقاح في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأظهرت أحدث إحصائيات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن 19% من اللاعبين لم يحصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ، للوصول بمعدل التطعيم بين اللاعبين لنفس معدل التطعيم على المستوى الوطني للفئة بين 18 و39 عاما.

وجرى تسجيل أربع حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تم تسجيل ست حالات جديدة في الأسبوع السابق له.

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