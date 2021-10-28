رئيس بايرن ميونخ يؤكد عدم الانضمام لـ "دوري السوبر"

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ أن ناديه غير مهتم بالانضمام لبطولة دوري السوبر الأوروبي لأن مخطط البطولة لم يكن قابلا للاستمرار.

وقال هاينر في مقابلة مع مجلة "سبونسورز"، يوم الخميس، إنه لا يعتقد بأن هذه البطولة ستخرج إلى النور في المستقبل.

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وأعلن 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا عن تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي الإنفصالية في أبريل الماضي، لكن تسعة أندية من بينها ستة أندية إنجليزية أعلنت انسحابها من البطولة بعد أيام قليلة عقب ردود فعل غاضبة من الدوريات والاتحادات والأندية الأخرى والجماهير ورجال السياسة.

ولم ينضم بايرن الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ستمرات من قبل، لقائمة الفرق المؤسسة للبطولة، وقال هاينر إن بايرن يبدو أنه كان من ضمن الأندية المرحب بانضمامها للبطولة لكن هذا الأمر لم يكن خيارا بالنسبة لفريٌقه.

وأشار "الأمر كان واضحا بالنسبة لنا، دوري السوبر الأوروبي لا يمكن أن يحدث في أوروبا بهذه الطريقة، لذا قلنا سريعا إننا لن نكون جزءا من هذا الأمر".

وتابع "أعتقد أن طبيعة كرة القدم أسيء فهمها وقوة الجماهير تم الاستهانة بها، قبل أن ينفجر الأمر في غضون ثلاثة أيام".

وأكد هاينر "كان من الصواب تماما أن ما نعتز به ونحبه بشأن كرة القدم لم يضيع"، وشكك في قدرة برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي على الخروج بالبطولة إلى النور.

وأوضح "الآثار كانت صعبة للغاية، وأعتقد أيضا أن مشاكل الأندية التي أرادت تأسيس دوري السوبر، ينبغي حلها بشكل مغاير".

وختم رئيس بايرن بالقول "علينا أن نصل لجذور المشكلة، لا يمكن أن يكون حجم إنفاقك أكبر من إيراداتك، هذا يتطلب تنظيم رواتب اللاعبين وقيمة الصفقات وعمولات الوكلاء".