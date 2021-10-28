ريال سوسييداد يتصدر مؤقتاً بنقاط سلتا فيغو

انفرد ريال سوسييداد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على مضيفه سلتا فيغو يوم الخميس في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد سوسييداد، الذي تعادل 2 - 2 مع مضيفه أتلتيكو مدريد في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 24 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد وأشبيلية، اللذين مازالا يمتلكان مباراة مؤجلة.

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في المقابل، توقف رصيد سلتا فيغو، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح السويدي أليكسندر إيزاك التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 54، فيما تكفل آرتيز إيلوستوندو بتسجيل الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 79.