.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ريال سوسييداد يتصدر مؤقتاً بنقاط سلتا فيغو

  • الخط
هدف إيلوستوندو

ريال سوسييداد يتصدر مؤقتاً بنقاط سلتا فيغو

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

انفرد ريال سوسييداد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على مضيفه سلتا فيغو يوم الخميس في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد سوسييداد، الذي تعادل 2 - 2 مع مضيفه أتلتيكو مدريد في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 24 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد وأشبيلية، اللذين مازالا يمتلكان مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد سلتا فيغو، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح السويدي أليكسندر إيزاك التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 54، فيما تكفل آرتيز إيلوستوندو بتسجيل الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 79.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زوج عارضة الأزياء جيجي حديد ضرب والدتها وانفصل عنها زوج عارضة الأزياء جيجي حديد ضرب والدتها وانفصل عنها
دراسة تثبت المخاوف.. التلقيح لا يمنع نشر العدوى دراسة تثبت المخاوف.. التلقيح لا يمنع نشر العدوى
الأكثر قراءة
ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب
قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين
جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت
لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام
فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين
ظهر بفيديو يضرب فتاة في الشارع.. شرطة تبوك تتحرك ظهر بفيديو يضرب فتاة في الشارع.. شرطة تبوك تتحرك
قبل أن تذهب
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
اكتشف المزيد