غياب ميسي عن تدريبات باريس سان جيرمان

غاب المهاجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي عن تدريبات فريقه باريس سان جيرمان يوم الخميس استعدادا لمواجهة ليل حامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدا الجمعة. وقال متصدر الدوري إن الجهاز الطبي للنادي سيصدر توضيحا بهذا الخصوص في وقت لاحق من اليوم.

وغاب عن تدريبات سان جيرمان اليوم أيضا مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن السبب هو عدوى تتعلق بالجهاز التنفسي والأذنين.

مادة اعلانية

وينفرد سان جيرمان بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة من 11 مباراة.

ومنذ انضمامه لسان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني في صفقة مجانية قبل انطلاق الموسم الحالي لم يحرز ميسي أي أهداف في أربع مباريات خاضها على مستوى الدوري الفرنسي لكنه هز الشباك ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة.