مونشنغلادباخ يذل بايرن ميونخ بخماسية نظيفة ويقصيه من الكأس

أطاح بوروسيا مونشنغلادباخ بفريق بايرن ميونخ مبكرا من بطولة كأس ألمانيا، بتغلبه عليه بنتيجة كبيرة 5 - صفر يوم الأربعاء، ليبلغ دور الستة عشر من المسابقة.

وخسر بايرن أول بطولة ممكنة في الموسم الحالي، بعد خروجه من الكأس، ليتبخر حلم التتويج بالثلاثية التي توج بها الفريق في موسم 2019 - 2020 (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

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وتقدم مونشنغلادباخ في الدقيقة الثانية عن طريق كواديو كونيه، قبل أن يضيف الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثاني في الدقيقة 15. وفي الدقيقة 21 عاد بن سبعيني ليضيف الهدف الثاني له والثالث لمونشنغلادباخ من ضربة جزاء، قل أن يتكفل السويسري بريل إيمبولو بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 51 و57.

وتأهل كولون للدور ذاته بعد فوزه على مضيفه شتوتجارت 2 - صفر. وسجل أنطوني موديست الهدفين لكولون في الدقيقتين 72 و77.

وفي مباراة أخرى، نجح هانوفر في التأهل لدور الستة عشر بعد فوزه على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 - صفر.

وتقدم هانوفر عن طريق سيباستيان كيرك في الدقيقة 30، قبل أن يضيف ماكسميليان بيير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.