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وست هام يحرم سيتي من بطولته المفضلة.. ويهزمه بركلات الترجيح

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بن رحمة بعد تسجيل الترجيحية الحاسمة

وست هام يحرم سيتي من بطولته المفضلة.. ويهزمه بركلات الترجيح

لندن - د ب أ

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صعد فريق وست هام يونايتد لدور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عقب تغلبه 5 - 3 على ضيفه مانشستر سيتي بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل بدون أهداف، ليلجأ الفريقان إلى لعب ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة وست هام.

وكان مانشستر سيتي حقق بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 4 أعوام على التوالي 2018 و2019 و2020 و2021 بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وصعد ليفربول لدور الثمانية في المسابقة، عقب تغلبه 2 - صفر على مضيفه بريستون نورث إيند، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وجاء هدفا المباراة عن طريق الياباني تاكومي مينامينو والبلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقتين 62 و84 على الترتيب.

وانتزع توتنهام هوتسبير بطاقة الصعود لدور الثمانية أيضا بفضل فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه بيرنلي.

وتقمص لوكاس مورا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف الفريق اللندني الوحيد في الدقيقة 68.

ولحق برينتفورد بركب المتأهلين لدور الثمانية، بعدما فاز 2 - 1 على مضيفه ستوك سيتي.

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