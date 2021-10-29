أليغري: "ضيق الوقت" منعنا من التعاقد مع بديل رونالدو

قال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن رحيل كريستيانو رونالدو في نهاية فترة الانتقالات الماضية لم يمنح فريقه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الوقت للتعاقد مع بديل له.

ووافق يوفنتوس على اتفاق مع مانشستر يونايتد لعودة المهاجم البرتغالي البالغ عمره 36 عاما إلى أولد ترافورد في 27 أغسطس الماضي، أي قبل أربعة أيام فقط من نهاية فترة الانتقالات.

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وعاد مويز كين (21 عاما) إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة من إيفرتون لزيادة الخيارات الهجومية أمام أليغري، لكن مدرب يوفنتوس كان يرغب في الحصول على المزيد من الوقت لتعزيز صفوف فريقه.

وقال أليغري لمنصة دازن يوم الجمعة قبل الانتقال لمواجهة هيلاس فيرونا يوم السبت "قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات، لم تكن أمامنا أي فرصة للتعاقد مع بديل له (رونالدو). تصرف النادي بشكل جيد بالتعاقد مع كين الذي سجل هدفين مهمين بالفعل لذلك فأنا سعيد. إذا كان رونالدو قد غادر النادي قبل شهر، ربما سنحت الفرصة للنادي للعمل بشكل مختلف في سوق الانتقالات. لم يكن خطأ رونالدو لكن الأمر يتعلق بموعد فترة الانتقالات".

وبدأ يوفنتوس الموسم بصعوبة. ويحتل المركز السابع في الدوري متأخرا بفارق 13 نقطة عن نابولي الذي يملك 28 نقطة ويتقاسم الصدارة مع ميلان بعد عشر مباريات. ويأتي إنتر ميلان حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

وقال المدرب الإيطالي "في هذا اللحظة لا يمكن أن نفكر في الأهداف. دعنا نفكر في مبارة فيرونا وبعدها دوري أبطال أوروبا. خطوة واحدة في كل مرة ثم نرى ما يمكن أن نفعله".

ويستضيف يوفنتوس متصدر المجموعة الثامنة في دوري الأبطال زينيت سان بطرسبرغ يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف "أعتقد أن إنتر يظل المرشح الأوفر حظا للاحتفاظ باللقب لكن ميلان ونابولي يقدمان موسما جيدا ويملكان كل ما يلزم للفوز بالبطولة. بعدها لا يمكن أن تدري ما سيحدث".