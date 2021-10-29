أونانا يعود للتدريبات بعد إيقافه بسبب المنشطات

قال نادي أياكس أمستردام المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم الليلة الماضية إن حارس مرماه أندريه أونانا عاد لتدريبات الفريق الأول بعد استبعاد مارتن ستيكلنبرغ من التشكيلة حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أوقف أونانا لمدة عام في فبراير الماضي بسبب مخالفة لوائح المنشطات والعقاقير لكن محكمة التحكيم الرياضية خفضت مدة الإيقاف إلى تسعة أشهر بعد لجوء الحارس إليها.

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وينتهي إيقاف أونانا (25 عاما) وهو من الكاميرون في الرابع من نوفمبر المقبل وقد سمح له بالعودة لتدريبات الفريق الأول في سبتمبر الماضي لكن النادي ضمه إلى تشكيلة فريق تحت 23 عاما.

وتحدثت بعض التقارير عن احتمال رحيل أونانا وانضمامه إلى ميلان الإيطالي أو أرسنال الإنجليزي بينما يستمر عقده الحالي مع أياكس حتى الصيف المقبل.

وقال إيريك تن هاغ مدرب أياكس في بيان للنادي "أندريه حارس رائع وهو مهم للغاية لأياكس وحاليا في كامل اللياقة، من المهم لأياكس وجود خيارات جيدة يمكن الاستعانة بها".

وينفرد أياكس حامل اللقب بصدارة الدوري الهولندي برصيد 25 نقطة من 10مباريات وسيلتقي مع هيراكليس يوم السبت.