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ثلاثية نظيفة على بولونيا تعيد نابولي إلى صدارة الدوري

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هدف رويز الأول

ثلاثية نظيفة على بولونيا تعيد نابولي إلى صدارة الدوري

روما - د ب أ

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فاز نابولي على ضيفه بولونيا 3 - صفر يوم الخميس ، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله لورينزو إنسيني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 62 نجح إنسيني في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لنابولي من ضربة جزاء.

وعاد نابولي لسكة الانتصارات التي افتقدها في المرحلة الماضية، بعدما تعادل سلبا على أرض مضيفه روما، فيما تلقى بولونيا الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر في المرحلة الماضية أمام ميلان بنتيجة 2 - 4.

وجاء الفوز ليمكن نابولي من استعادة الصدارة برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

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