غوارديولا: تشافي "مهيأ" لتدريب برشلونة

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يشك أبدا في أن تشافي سيكون مدربا جيدا إذا تولى قيادة فريقه السابق برشلونة، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان هذا الأسبوع.

وأقال برشلونة كومان عقب الخسارة من رايو فايكانو يوم الأربعاء وعين سيرجي بارجوان مدربا مؤقتا بعد تصعيده من الفريق الرديف.

مادة اعلانية

لكن المؤشرات تفيد بأن تشافي الذي خاض مسيرة ناجحة خلال 17 عاما في برشلونة ويدرب السد القطري حاليا سيتولى المنصب في أقرب فرصة.

وقال غوارديولا للصحافيين: "لا أعرف ما سيحدث لكنني متأكد من حدوثه آجلا أو عاجلا وحينها لن أشك أبدا في جاهزيته للمنصب".

وأضاف غوارديولا الذي درب برشلونة بين 2008 و2012 وحصل على 14 لقبا وهو رقم قياسي للنادي الكتالوني "يعرف تشافي الأجواء وهذا مهم جدا ولديه الشغف وأصبح أكثر خبرة الآن مقارنة بي حين توليت القيادة بعد تدريب الفريق الرديف".

وتابع "يعرف كومان وسيرجي وتشافي وأنا أيضا أن النجاح يرتبط بكفاءة والتزام اللاعبين، لا يزال ينسى الناس، نحن مسؤولون عن كل شيء لكن تأثيرنا أقل بكثير مما يعتقد الناس".

وسيخوض غوارديولا مباراته 200 مع سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز حين يلتقي حامل اللقب مع كريستال بالاس يوم السبت عقب خروجه من كأس الرابطة على يد وست هام يونايتد منتصف الأسبوع.

وعبر عن فخره بما حققه مع سيتي عقب التتويج بثلاثة ألقاب للدوري وآخر في كأس الاتحاد الإنجليزي بجانب أربعة ألقاب لكأس الرابطة، لكنه ليس واثقا من خوض 200 مباراة أخرى.

وواصل "لا أعتقد ذلك، أنا سعيد للغاية وشاهدنا كيف نضج وتطور الفريق وهذه أفضل إشارة للعمل الجيد في 200 مباراة وأشعر بالرضا التام". ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 20 نقطة من تسع مباريات بفارق 11 نقطة عن بالاس صاحب المركز 15.