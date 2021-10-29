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للمباراة الثالثة على التوالي.. ليفانتي يرفض الخسارة أمام أتلتيكو

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هدف باردي

للمباراة الثالثة على التوالي.. ليفانتي يرفض الخسارة أمام أتلتيكو

مدريد - فرانس برس

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أهدر أتلتيكو مدريد فرصة الاقتراب 3 نقاط من المتصدر بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه ليفانتي 2-2 ضمن المرحلة الحادية عشرة.

وتقدم فريق العاصمة الإسبانية مرتين الأولى عبر الفرنسي انطوان غريزمان (12) لكن ليفانتي أدرك التعادل بواسطة المقدوني اينيس باردي (37 من ركلة جزاء).

ومنح المهاجم البرازيلي الشاب ماتيوس كونيا المنتقل إليه هذا الموسم قادما من هرتا برلين الألماني هدف التقدم مجددا في الدقيقة 76.

تبع ذلك طرد مدرب اتلتيكو دييغو سيمويني بعد الهدف باربع دقائق. لكن ليفانتي انتزع نقطة في الرمق الأخير بتسجيله هدف التعادل بواسطة باردي أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وتعادل غرناطة مع خيتافي 1-1.

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