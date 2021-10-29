ناغلسمان بعد "خماسية" مونشنغلادباخ: نحن بشر

بعد الهزيمة المفاجئة 5-صفر أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي رد يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ قائلا إن لاعبيه بشر وليس مجرد آلات وهم معرضون أيضا لسوء الحظ والتعثر.

وغاب ناغلسمان عن مباراة فريقه في الدور الثاني لكأس ألمانيا كما سيغيب عن مباراة النادي البافاري في الدوري الألماني في ملعب يونيون برلين يوم السبت بسبب خضوعه للعزل الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

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وقال ناغلسمان إن الهزيمة الثقيلة أثبتت حدوث عدة أخطاء في وقت واحد لكنه وعد أيضا بأن يظهر الفريق بصورة مختلفة تماما أمام أونيون برلين.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الجمعة "نحن بشر وليس آلات.. يمكن أن نرتكب أخطاء. وفي مواجهة منافس قوي تسبب غياب التوفيق في دخول ثلاثة أهداف مرمانا في (أول) 21 دقيقة".

وأضاف مدرب بطل ألمانيا "ظهرت نقاط ضعفنا لكن المهم هو استخلاص العبر من هذه المباراة. الهزيمة كانت تاريخية وعلينا تقبل النقد. لا جدال في ذلك".

وجاءت أسوأ هزيمة للنادي البافاري في كأس ألمانيا بعد أداء متميز ونتائج رائعة على مستوى الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم إذ ينفرد الفريق بصدارة البطولة المحلية ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال أيضا.

وفي الدوري المحلي أيضا أحرز الفريق 33 هدفا في أول تسع جولات وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وقال المدرب أيضا "كأبطال يتعين علينا النهوض من جديد وتقديم رد فعل يوم السبت. كلنا نشعر بالدهشة قليلا بسبب ما حدث يوم الأربعاء والجميع متفق على عدم السماح بحدوث هذا ثانية لأنه مؤلم للغاية".

وأكد ناغلسمان (34 عاما) الذي سبق له تدريب هوفنهايم ورازن بال شبورت لايبزيغ إنه لا يشعر بأي ضغوط إضافية بعد الهزيمة الثقيلة في كأس ألمانيا.

وأضاف المدرب "دائما أشعر بالضغط وهنا أشعر به منذ اليوم الأول. في بايرن عليك السعي للفوز بالألقاب والانتصار في المباريات وأنا أعرف كيف يسير العمل في هذا المجال. شعرت بالضغط أيضا في الفرق الأخرى". وهذا هو الموسم الأول لناجلسمان على رأس الجهاز الفني لبايرن ميونخ.