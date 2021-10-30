أرسنال يواجه سندرلاند في ربع نهائي كأس الرابطة

يحل فريق سندرلاند ضيفا على أرسنال يوم 20 ديسمبر المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد القرعة التي أجريت يوم السبت.

وستكون هذه هي أول مواجهة بين الفريقين منذ مايو 2017، عندما خسر سندرلاند صفر - 2 أمام أرسنال، وذلك بعد أن تأكد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأسفرت القرعة أيضا عن استضافة فريق توتنهام منافسه وست هام.

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كان الفريقان التقيا أخر مرة في المسابقة قبل ثلاثة أعوام عندما فاز توتنهام 3 - 1 في ملعب لندن، ولكن في أحدث مواجهة جمعتهما، تمكن ويستهام، بقيادة المدرب ديفيد مويس، من تحقيق الفوز بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري.

ومن المقرر أن يستضيف بينتفورد فريق تشيلسي مرة أخرى. والتقى الفريقان المتواجدان بشمال لندن مطلع هذا الشهر واستطاع تشيلسي، بقيادة مدربه توماس توخيل أن يفوز بهدف نظيف.

وسيلتقي فريق ليفربول مع ضيفه ليسترستي على ملعب أنفيلد، ويهدف بريندن روجرز، مدرب ليستر، للفوز بلقب كأس الرابطة بعدما فاز بلعب كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي.

وفي الوقت نفسه، يبحث ليفربول عن إضافة لقب للثمانية ألقاب التي حققها الفريق في المسابقة، وهو أكثر الفرق تحقيقا للقب مناصفة مع مانشستر سيتي، الذي فاز باللقب في آخر أربعة مواسم ولكنه ودع البطولة بالخسارة أمام وست هام بركلات الترجيح في الدور الرابع.