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الأرجنتين تحتفل بذكرى ميلاد الراحل مارادونا

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مارادونا
النجم الراحل فارق الحياة في نوفمبر الماضي

الأرجنتين تحتفل بذكرى ميلاد الراحل مارادونا

بوينس آيرس - رويترز

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تستعد كرة القدم الأرجنتينية للاحتفال بذكرى ميلاد الراحل، دييغو مارادونا، حيث ستتوقف مباريات في جميع أنحاء البلاد وسترتدي أندية وجماهير قمصان تحمل صورة النجم المثير للجدل في إحياء لذكرى ميلاده.

وتوفي لاعب بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة السابق في 20 نوفمبر العام الماضي إثر أزمة قلبية. وتسببت وفاته في حزن شديد في الأرجنتين التي قادها إلى لقب كأس العالم 1986.

وكتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على حسابه في "تويتر": اليوم يمر 61 عاما على مولده، ذكراه حاضرة أكثر من أي وقت مضى. لأن دييغو أبدي.

وأبلغ الاتحاد كافة الأندية المحترفة بأن اللاعبين عليهم دخول الملاعب وهم يرتدون قمصانا عليها صورة مارادونا من الأمام وأن يرتدي قادة الفرق شارة باللونين الأبيض والأزرق، ألوان الأرجنتين الوطنية، تظللها صورته أيضا.

وستتوقف كافة المباريات، ومنها مباريات الهواة والأطفال، بعد عشر دقائق من البداية لمدة دقيقة على أن يصفق كل من في الملعب.

ويأمل الاتحاد أن تشمل هذه الاحتفالات نحو ألف مباراة في جميع أنحاء البلاد الواقعة في أميركا الجنوبية.

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