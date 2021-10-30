الإصابة تحرم برشلونة من جهود سيرجي روبيرتو

خرج سيرجي روبيرتو من حسابات سيرجي بارخوان المدير الفني الجديد لبرشلونة في المباراة المرتقبة للفريق يوم السبت أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني لكرة القدم بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب في الفخذ الأيمن.

وأعلن نادي برشلونة أن الفحوص الطبية ستحدد فترة غياب روبرتو عن الملاعب لكنه سيغيب عن مباراة ألافيس، والتي ستكون الأولى للفريق بقيادة بارخوان الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة خلفا للهولندي رونالد كومان.

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وشارك روبرتو في 12 مباراة مع برشلونة هذا الموسم وسجل خلالها هدفين .

وانضم روبرتو إلى قائمة الإصابات بفريق برشلونة ، والتي تضم المدافع رونالدو أراوخو ولاعبي الوسط بيدري وفرنكي دي يونغ والمهاجمين عثمان ديمبلي وأنسو فاتي ومارتين برايثويت.