النصر يواصل مسلسل إهدار النقاط بالتعادل مع الفيحاء

واصل النصر مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله أمام مضيفه الفيحاء 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة المجمعة يوم السبت، في ختام المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر على الرغم من أن الفيحاء كان قريباً من افتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين حينما تلقى لاعبه الغاني صامويل أوسو الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي رامون لوبيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

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ورد النصر سريعاً وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه سامي النجعي هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله البرازيلي تاليسكا ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه سامي النجعي من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 17 بعدما أكمل تسديدة زميله تاليسكا العائدة من الحارس في شباك الفيحاء.

وفي الشوط الثاني فرض الفيحاء سيطرته المطلقة، وبدأ مشوار البحث عن هدف التعادل الذي كان قريباً منه حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها.

ورد النصر سريعاً وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي تاليسكا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس فلاديمير.

وواصل الفيحاء هجومه وسنحت فرصة محققة للاعبه موتاري الذي اخترق دفاع النصر وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت المدافع الارجنتيني فونيس موري الذي أبعدها من على خط المرمى.

وكثّف الفيحاء هجومه وأهدر لاعبه موتاري فرصة محققة بعد تلقيه تمريرة من زميله سلطان مندش ليسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس وليد عبدالله بصعوبة.

وعند الدقيقة 84 نجح لاعب الفيحاء البديل مالك عبدالمنعم بتسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله اليوناني تاختسيديس وحول الكرة برأسه لتسكن شباك النصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 13 نقطة ليتراجع للمركز السابع، وارتفع رصيد الفيحاء إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز الخامس.