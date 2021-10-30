بنزيمة خارج قائمة ريال مدريد أمام إلتشي

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن ريال مدريد للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق الذي سيحل ضيفا على إلتشي يوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت التقارير في إسبانيا أن بنزيمة سيتم إراحته بعدما شارك في كل المباريات حتى الآن في الموسم الجاري.

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وشارك بنزيمة، 33 عاما، في 1158 دقيقة من أصل 1170 دقيقة ممكنة في الموسم الجاري، كما أنه سجل 11 هدفا في 13 مباراة في كل البطولات حتى الآن.

وصنع بنزيمة ثمانية أهداف لزملائه في الموسم الجاري، بفارق وصل إلى خمسة أهداف عن أي لاعب آخر في فريقه.

ويتصدر بنزيمة ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني برصيد تسعة أهداف من عشرة مباريات شارك بها، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أبدى اقتناعه بأهمية خضوع قائد الفريق للراحة، مؤكدا أن فريقه يمكنه اللعب بدونه.

ويحتل إلتشي المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإسباني، وخسر تسعة من أصل آخر عشر مواجهات خاضها مع ريال مدريد في المسابقة، ونجح في التعادل في مرة واحدة فقط في آخر مباراة على ملعبه بنتيجة 1 - 1 في ديسمبر الماضي، وتعود آخر مرة نجح فيها في الفوز على ريال مدريد إلى مارس عام 1978 ( فاز 3 / 1).

وسيكون الفريق المضيف سعيدا بغياب بنزيمة الذي اشترك في أربعة أهداف في آخر أربع مباريات خاضها أمام إلتشي (سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف)، ومنها هدف في المباراة التي فاز فيها الفريق على أرضه في مارس الماضي، حيث سجل بنزيمة هدفا ليفوز الريال 2 - 1.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، أن بنزيمة شعر بالألم في مشط القدم في المباريات الأخيرة ليقرر أنشيلوتي أن الوقت الحالي هو المناسب لمنحه قسطا من الراحة.

ولم يسجل بنزيمة في آخر مباراتين للريال أمام كل من برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية والذي فاز به فريقه 2 - 1، وفي التعادل السلبي أمام أوساسونا منتصف الاسبوع.