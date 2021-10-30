بوكيتينو: استبدال ميسي كان "احترازياً"

صرح المدير الفني لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ماوريسيو بوكييتينو، بأن استبدال النجم ليونيل ميسي خلال مباراة ليل كان " إجراء احترازيا".

وقال المدرب الأرجنتيني بوكيتينو لصحيفة "لايكيب" الفرنسية الرياضية، في إشارة إلى ميسي :" لم يستطع مواصلة اللعب واتمنى ألا يكون الأمر كبيرا".

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وأضاف بوتشينيو أنه يأمل في أن يكون ميسي جاهزا لمباراة لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وعن لقاء ليل، قال بوكيتينو:"فزنا وكنا الأفضل من جميع النواحي، لا شك في هذا".

واستطرد منتقدا:" يجب علينا أن نلعب بشكل أفضل، فمثل هذا العرض ليس جيدا بشكل كاف بالنسبة لنا".

كان باريس سان جيرمان قلب تأخره بهدف أمام ضيفه ليل إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم ليل بهدف سجله جوناثان ديفيد في الدقيقة 31 وتعادل سان جيرمان بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة 74 قبل أن يسجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 88. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة بعد عاشر فوز له ليعزز صدارته لجدول الدوري، فيما توقف رصيد ليل عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.