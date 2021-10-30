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تشيلسي هزم مضيفه نيوكاسل بثلاثية

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ريس جيمس تشيلسي
جيمس سجل ثنائية في شباك نيوكاسل

تشيلسي هزم مضيفه نيوكاسل بثلاثية

لندن - رويترز

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تغلب تشيلسي على مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-صفر بفضل ثنائية ريس جيمس، لينتصر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سانت جيمس بارك يوم السبت.

وصمد صاحب الأرض بصعوبة حتى الدقيقة 65 قبل أن يسدد جيمس كرة قوية بقدمه اليسرى في شباك الحارس كارل دارلو، ثم أضاف هدفا في المكان ذاته بقدمه اليمنى بعد 12 دقيقة.

وسجل جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 81 ليؤكد انتصار بطل أوروبا في يوم رائع لفريق المدرب توماس توخيل في ظل غياب خسارة مانشستر سيتي حامل اللقب وتعادل ليفربول.

وسدد نيوكاسل أول كرة على المرمى في الدقيقة 83، لكن الفريق ظهر بشكل متواضع على أرضه، ولم يحقق أي فوز في أول عشر مباريات بالدوري في واقعة تحدث للمرة الثالثة فقط في تاريخ النادي.

ويتصدر تشيلسي الدوري برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول وخمس نقاط عن سيتي. ويأتي نيوكاسل في المركز 19 وله أربع نقاط فقط.

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