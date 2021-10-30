دورتموند يهزم كولون ويحافظ على المركز الثاني

لم يكن بوروسيا دورتموند بحاجة إلى العديد من الفرص وأحرز هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على كولون يوم السبت حيث قدم أداء فعالا ليظل في المركز الثاني متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن ميونخ المتصدر.

وأهدر دورتموند، الذي غاب عنه أكثر من ستة لاعبين على رأسهم إرلينغ هالاند هداف الفريق، فرصتين مبكرتين عبر القائد ماركو رويس لكن تورغان هازارد هز الشباك في الدقيقة 40.

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ومرر جود بيلينغهام كرة رائعة إلى داخل منطقة الجزاء وصل إليها اللاعب البلجيكي في الوقت المناسب ليضعها بضربة رأس في المرمى.

ويساهم بيلينغهام في هجوم دورتموند بشكل كبير هذا الموسم، حيث صنع ثلاثة أهداف وسجل هدفين. وأهدر كولونيا عدة فرص عبر أنطوني موديست وحسم شتيفن تيغز فوز دورتموند في الدقيقة 64 محرزا هدفه الأول في الدوري.

وعادل دورتموند رقمه القياسي بالفوز في أول ست مباريات على أرضه في الدوري ورفع رصيده إلى 24 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن الذي تغلب 5-2 على مضيفه أونيون برلين.