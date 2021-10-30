.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سولشاير عن هزيمة ليفربول: ملاكم تلقى العديد من اللكمات

  • الخط
سولشاير
المدرب النرويجي تلقى العديد من الانتقادات

سولشاير عن هزيمة ليفربول: ملاكم تلقى العديد من اللكمات

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن تعثر فريقه الواضح خلال الشوط الأول في مواجهة ليفربول ذكره بملاكم يتلقى الكثير من اللكمات المتتالية في الدقائق الأولى من مباراته رغم أنه كان ينتظر ردا سريعا وقويا من جانب اللاعبين.

وتعرض سولشاير وهو نرويجي لوابل من الانتقادات عقب هزيمة فريقه المهينة 5-صفر في عقر داره أمام ليفربول الأحد الماضي عندما اهتزت شباكه أربع مرات خلال الشوط الأول وهو ما أصاب الجمهور في ملعبه أولد ترافورد بالذهول.

وقال سولشار للصحفيين قبل مواجهة فريقه مع توتنهام هوتسبير في لندن في وقت لاحق من يوم السبت: هذا الأداء لم يكن مقبولا. شعرت وكأننا ملاكم يتلقى الضربات المتتالية ويسقط أرضا في الدقائق الأولى وفي الجولة الأولى من المباراة.

وبهذا يكون يونايتد فشل في الفوز في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي كما أن شباكه استقبلت تسعة أهداف في أخر هزيمتين.

وأكد سولشاير أنه على تواصل مع إدارة النادي لكنه لم يطلب أي تأكيدات تتعلق بمستقبله على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقال المدرب النرويجي عن الموقف: عندما تكون في وضع مماثل لوضعنا الحالي فإنك لا تطلب ذلك، وظيفتي هي وضع الأمور في نصابها وهذا ما أحاول القيام به.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه! مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه!
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد