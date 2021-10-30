سولشاير عن هزيمة ليفربول: ملاكم تلقى العديد من اللكمات

كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن تعثر فريقه الواضح خلال الشوط الأول في مواجهة ليفربول ذكره بملاكم يتلقى الكثير من اللكمات المتتالية في الدقائق الأولى من مباراته رغم أنه كان ينتظر ردا سريعا وقويا من جانب اللاعبين.



وتعرض سولشاير وهو نرويجي لوابل من الانتقادات عقب هزيمة فريقه المهينة 5-صفر في عقر داره أمام ليفربول الأحد الماضي عندما اهتزت شباكه أربع مرات خلال الشوط الأول وهو ما أصاب الجمهور في ملعبه أولد ترافورد بالذهول.



وقال سولشار للصحفيين قبل مواجهة فريقه مع توتنهام هوتسبير في لندن في وقت لاحق من يوم السبت: هذا الأداء لم يكن مقبولا. شعرت وكأننا ملاكم يتلقى الضربات المتتالية ويسقط أرضا في الدقائق الأولى وفي الجولة الأولى من المباراة.



وبهذا يكون يونايتد فشل في الفوز في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي كما أن شباكه استقبلت تسعة أهداف في أخر هزيمتين.



وأكد سولشاير أنه على تواصل مع إدارة النادي لكنه لم يطلب أي تأكيدات تتعلق بمستقبله على رأس الجهاز الفني للفريق.



وقال المدرب النرويجي عن الموقف: عندما تكون في وضع مماثل لوضعنا الحالي فإنك لا تطلب ذلك، وظيفتي هي وضع الأمور في نصابها وهذا ما أحاول القيام به.

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