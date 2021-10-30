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غوارديولا: حكم ليستر وأرسنال لم يطرد إيفانز

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غوارديولا خلال المباراة

غوارديولا: حكم ليستر وأرسنال لم يطرد إيفانز

مانشستر - رويترز

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شكك بيب غوارديولا مدرب مانشستر يونايتد في قرارات الحكم ضد فريقه في الخسارة 2-صفر أمام ضيفه كرستال بالاس لكنه رفض إلقاء اللوم على الحكم عقب الهزيمة في مباراته 200 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتأخر سيتي 1-صفر بعد هدف مبكر من ويلفريد زاها عندما حصل قلب الدفاع إيمريك لابورت على بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول عقب عرقلة جناح بالاس الذي كان في وضع انفراد بالمرمى.

وقال غوارديولا "بعد ظهر اليوم جوني إيفانز (في مباراة ليستر سيتي أمام أرسنال) حصل على إنذار في نفس الموقف. هذا تفسير الحكم للواقعة. مواجهة بين 11 لاعبا من الفريقين تختلف عن مواجهة 11 أمام عشرة لاعبين، لكن الحكم اتخذ قراره. لقد صنعنا فرصا أكثر من المنافس رغم النقص العددي. لقد صنعنا ما يكفي من الفرص في هذه الظروف".

واستعاد سيتي بعض من بريقه في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في اختراق دفاع بالاس العنيد. واقترب من إدراك التعادل بعد مرور ساعة من البداية عندما وضع غابرييل جيسوس الكرة داخل الشباك قبل إلغاء الهدف لأن زميله فيل فودن كان في موقف تسلل في بناء الهجمة.

وأضاف المدرب الإسباني "عقب الطرد زاد الأمر صعوبة. قدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني لمدة 25 دقيقة. جاء إلغاء الهدف بدون أي مبرر وفي النهاية كان الأمر أكثر صعوبة. أتخيل أن مساعد الحكم أبلغه بوجود تسلل لكننا لم نخسر بسبب ذلك. أمام برايتون مساعد الحكم قال إن هدفهم كان تسللا".

وعزز كونور غالاغر تقدم الضيوف في الدقيقة 88 ليمنح النادي اللندني ثاني انتصارات في الموسم الحالي.

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