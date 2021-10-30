فالنسيا يعود إلى الانتصارات أمام فياريال بعد 7 تعثرات متتالية

حقق فالنسيا فوزاً ثميناً 2-صفر على ضيفه فياريال، ضمن مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد فالنسيا نغمة الانتصارات في المسابقة بالفوز على فياريال بهدفين نظيفين، سجلهما هوغو غيامون وكارلوس سولير في الدقيقتين 43 و77 من ضربة جزاء.

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ورفع فالنسيا رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع، بعدما حقق انتصاره الأول في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد فياريال عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة، مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.