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فينيسيوس يقود ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني

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فينيسيوس ريال مدريد إلتشي
فينيسيوس سجل هدفين في مرمى إلتشي

فينيسيوس يقود ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني

مدريد - د ب أ

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سجل المهاجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى الفوز الثمين 2 - 1 على مضيفه إلتشي يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله فينيسيوس في الدقيقة 22 ثم أضاف اللاعب البرازيلي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 73 ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة بفارق هدفين فقط خلف بنزيمة.

وسجل البديل بيري ميلا الهدف الوحيد لإلتشي في الدقيقة 86 فيما شهدت الدقيقة 64 طرد زميله راؤول غوتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ومنح فينيسيوس الريال ثلاث نقاط غالية في مواجهة إلتشي العنيد رغم غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن تشكيلة الريال بعدما فضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال منحه بعض الراحة استعدادا للارتباطات المقبلة.

ورفع الريال رصيده إلى 24 نقطة لينتزع صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام ريال سوسييداد، وتجمد رصيد عند عشر نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

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