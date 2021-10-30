كرستال بالاس يصعق سيتي بثنائية.. وليفربول يتعثر أمام برايتون

عرقل برايتون تقدم ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وانتزع تعادلا ثمينا 2 - 2 معه يوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز تشيلسي على مضيفه نيوكاسل 3 - صفر وخسارة مانشستر سيتي أمام ضيفه كريستال بالاس صفر - 2.

على استاد "آنفيلد" ، فشل ليفربول في اجتياز اختبار مهم في مواجهة برايتون وسقط في فخ التعادل 2 - 2 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة مقابل 16 نقطة لبرايتون.

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وتقدم ليفربول بهدفين سجلهما جوردان هندرسون والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين الرابعة و24، ولكن برايتون عاد من بعيد وانتزع التعادل بهدفين سجلهما الزامبي إينوك مويبو والبلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقتين 41 و65 ليكون التعادل الرابع لليفربول مقابل ستة انتصارات في المسابقة هذا الموسم.

وعلى استاد "الاتحاد" في مانشستر ، حرم كريستال بالاس المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا من الاحتفال بالمباراة رقم 200 له على رأس القيادة الفنية لفريق مانشستر سيتي وتغلب على صاحب الأرض 2 - صفر.

وشكلت الهزيمة صدمة جديدة لمانشستر سيتي بعدما ودع الفريق بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأربعاء الماضي بالهزيمة أمام وست ههام بركلات الترجيح.

وسجل الإيفواري ويلفريد زاها الهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة السادسة، ثم أضاف كونور غالاغر الهدف الثاني في الدقيقة 88 ليحقق كريستال بالاس الفوز الأول له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة. وشهدت نهاية الشوط الأول طرد إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 20 نقطة.

وواصل تشيلسي تربعه منفردا على صدارة جدول المسابقة بالفوز الكبير على مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رييس جيمس في الدقيقتين 65 و77 وجورجينهو من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول ، وتجمد رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة السادسة له مقابل أربعة تعادلات فيما لا يزال سجله خاليا من الانتصارات في المسابقة هذا الموسم.