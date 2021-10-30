يونايتد يتعافى من ليفربول بثلاثية توتنهام

سجل المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو هدفا وصنع هدفا ليقود فريقه مانشستر يونايتد إلى استعادة اتزانه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير ومستحق 3 - صفر على مضيفه توتنهام يوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

واستعاد مانشستر يونايتد اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة منهما الهزيمة الثقيلة صفر - 5 أمام ليفربول في المرحلة الماضية وحقق انتصاره الأول في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف وست تهام وأمام أرسنال.

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وتجمد رصيد توتنهام عند 15 نقطة وتراجع للمركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة وهي الخامسة مقابل خمسة انتصارات في عشر مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رونالدو في الدقيقة 39 ثم أضاف إدينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يختتم البديل ماركوس راشفورد التسجيل في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 86.