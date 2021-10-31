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برشلونة يتعثر أمام ألافيس في أولى مبارياته بعد كومان

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برشلونة يتعثر أمام ألافيس في أولى مبارياته بعد كومان

برشلونة - رويترز

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تعثر برشلونة وتعادل على أرضه 1-1 مع ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت في أول مباراة بعد إقالة المدرب رونالد كومان.

وبقي برشلونة للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري دون فوز، ليحتل المركز التاسع وبفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وبعد شوط أول متوسط، تقدم الهولندي ممفيس ديباي بهدف لبرشلونة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بعد الاستراحة بأربع دقائق.

واستمر التقدم ثلاث دقائق فقط، حيث أدرك لويس ريوخا التعادل ببراعة حيث تبادل الكرة مع خوسيلو قبل أن يراوغ الحارس مارك-أندريه تير شتيغن ويسدد كرة أرضية قوية في المرمى الخالي.

وتعرض برشلونة لضربة جديدة عندما أصيب المهاجم صاحب الخبرة سيرجيو أغويرو قرب نهاية الشوط الأول، وقبل مواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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