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بيكيه يغيب عن مباراة برشلونة الحاسمة في دوري الأبطال

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بيكيه خرج من مباراة ألافيس مصاباً

بيكيه يغيب عن مباراة برشلونة الحاسمة في دوري الأبطال

برشلونة - د ب أ

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سيفقد برشلونة الإسباني لكرة القدم خدمات مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه خلال لقائه مع مضيفه دينامو كييف الأوكراني يوم الثلاثاء ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد ثبوت تعرضه إلى إصابة في مباراة الفريق الأخيرة.

وتم استبدال بيكيه بعد 70 دقيقة من تعادل برشلونة 1 -1 مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم السبت ببطولة الدوري الإسباني.

وأكد النادي أن بيكيه كان يعاني من عدم ارتياح في ربلة الساق مضيفا أن المزيد من الفحوصات كشفت عن معاناته من إجهاد عضلي من شأنه أن يبعده عن الملاعب في المستقبل المنظور.

ويعني ذلك غياب بيكيه (34 عاماً) عن مواجهة دينامو كييف، وكذلك لقاء الفريق مع مضيفه سلتا فيغو يوم السبت المقبل بالدوري الإسباني، قبل توقف المسابقة بسبب مباريات الأجندة الدولية الشهر القادم.

وسجل بيكيه هدف برشلونة الوحيد خلال فوزه 1 - صفر على منافسه الأوكراني، الذي منح الانتصار الأول للفريق الإسباني في المجموعة الخامسة بالبطولة القارية، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة خلف بنفيكا البرتغالي، صاحب المركز الثاني، بعد مرور أول ثلاث جولات، إذ يحتاج الفريق الكاتالوني للفوز للحفاظ على آماله بالتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة.

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