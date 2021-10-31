.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رومينيغه: ضم هالاند إلى بايرن.. "عبث"

  • الخط
هالاند
هالاند مطلوب للانتقال إلى عدة أندية أوروبية كبرى

رومينيغه: ضم هالاند إلى بايرن.. "عبث"

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

استبعد الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، كارل هاينز رومينيغه أن يقوم النادي البافاري بالجمع بين روبرت ليفاندوفسكي وإرلينغ هالاند في هجوم بايرن.

وقال رومينيغه في عمود كتبه بصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة يوم الأحد: أعتبر هذا عبثا، ولا يجوز القيام بذلك، وانتظر بدلا من ذلك أن يقوم بايرن بتمديد عقد هدافه البولندي الدولي ليفاندوفسكي لما بعد عام 2023 ، وأنا على قناعة أن بايرن يعرف مدى قيمة روبرت.

وأعرب النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألماني عن اعتقاده بأن ليفاندوفسكي (33 عاماً) يستطيع الاستمرار في اللعب بأعلى مستوى له على لفترة طويلة على غرار النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو (36 عاماً) وذلك بفضل أسلوب حياته الذي يتسم بالاحترافية الشديدة.

وأوضح رومينيغه أن من غير المتصور وضع هالاند إلى جانب ليفاندوفسكي في مركز الهجوم، وعزا ذلك إلى أسلوب لعب بايرن الذي يعتمد على رأس حربة مركزي ولا يمكن التخلي عن أسلوب لعب هو الأنجح في تاريخ النادي من أجل لاعب واحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط! إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط!
"شرطان فقط".. علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا
الأكثر قراءة
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات
شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة! شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة!
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة
السعودية تبدأ تجهيز بنية السعودية تبدأ تجهيز بنية "نيوم" التحتية.. وقوانين خاصة بالمدينة
قبل أن تذهب
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
اكتشف المزيد