رومينيغه: ضم هالاند إلى بايرن.. "عبث"

استبعد الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، كارل هاينز رومينيغه أن يقوم النادي البافاري بالجمع بين روبرت ليفاندوفسكي وإرلينغ هالاند في هجوم بايرن.

وقال رومينيغه في عمود كتبه بصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة يوم الأحد: أعتبر هذا عبثا، ولا يجوز القيام بذلك، وانتظر بدلا من ذلك أن يقوم بايرن بتمديد عقد هدافه البولندي الدولي ليفاندوفسكي لما بعد عام 2023 ، وأنا على قناعة أن بايرن يعرف مدى قيمة روبرت.

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وأعرب النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألماني عن اعتقاده بأن ليفاندوفسكي (33 عاماً) يستطيع الاستمرار في اللعب بأعلى مستوى له على لفترة طويلة على غرار النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو (36 عاماً) وذلك بفضل أسلوب حياته الذي يتسم بالاحترافية الشديدة.

وأوضح رومينيغه أن من غير المتصور وضع هالاند إلى جانب ليفاندوفسكي في مركز الهجوم، وعزا ذلك إلى أسلوب لعب بايرن الذي يعتمد على رأس حربة مركزي ولا يمكن التخلي عن أسلوب لعب هو الأنجح في تاريخ النادي من أجل لاعب واحد.