فينيسيوس يرحب بانتقال مبابي إلى ريال مدريد

سيرحب فينيسيوس جونيور بكيليان مبابي في ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي لاعب لا يريد تواجد مهاجم سان جيرمان كزميل له.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وذكرت تقارير أن سان جيرمان رفض عرضا بقيمة 220 مليون يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب الفرنسي في أغسطس الماضي.

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ويأمل فينيسيوس جونيورمهاجم الريال أن يلعب بجوار مبابي، لاعب موناكو السابق، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني.

وقال اللاعب البرازيلي في مقابلة مع "إسبورتي إنتراتيفو" : كل اللاعبين يريدون اللعب مع مبابي. إنه لاعب عظيم مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي. إنه يمثل الجيل الجديد الذي يأتي ليبقى لعدة سنوات.