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كلوب يستبعد مشاركة كيتا في مباراة أتلتيكو

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بوغبا مانشستر يونايتد كيتا ليفربول
كيتا تعرض إلى تدخل عنيف من الفرنسي بوغبا الأسبوع الماضي

كلوب يستبعد مشاركة كيتا في مباراة أتلتيكو

ليفربول - د ب أ

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استبعد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي مشاركة لاعب خط الوسط الغيني الدولي نابي كيتا خلال المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، بسبب استمرار معاناته من إصابة في أربطة الساق.

ولم يعلق كلوب بشكل فوري على حالة كيتا، واكتفى بالقول إن اللاعب أصيب في أربطة الساق، لكن يبدو أنه سيفتقد لجهود نجم خط وسطه أمام أتلتيكو على ملعب أنفيلد في مباراة قد تحسم بطاقة عبور ليفربول لدور الستة عشر قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول : لقد أخبرني، جعلني أشاهد حالة إصابته ، لذا لا أعرف، سنرى... بالطبع اليوم الأحد أو غدا سيجري أشعة ثم سنعرف حجم إصابته.

وخرج نابي كيتا مصابا بعد مضي 19 دقيقة فقط من مباراة ليفربول أمام برايتون يوم السبت.

وأثيرت الشكوك حول مشاركة كيتا في مواجهة برايتون بعد تعرضه لتدخل عنيف استوجب طرد الفرنسي بول بوغبا خلال الفوز الساحق لليفربول على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد.

وتعادل ليفربول مع ضيفه برايتون بهدفين لمثلهما بعد أن كان متقدما بهدفين دون رد ليتسع الفارق بينه وبين تشيلسي المتصدر إلى ثلاث نقاط.

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