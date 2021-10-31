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كوريا يمنح إنتر ميلان نقاط أودينيزي

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كوريا إنتر ميلان
اللاعب الأرجنتيني سجل هدفين خلال 8 دقائق

كوريا يمنح إنتر ميلان نقاط أودينيزي

ميلان - رويترز

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أحرز خواكين كوريا هدفين في غضون ثماني دقائق خلال الشوط الثاني ليمنح إنتر ميلان الفوز 2-صفر على ضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

ورفع فريق المدرب سيموني إنزاغي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث متأخرا بأربع نقاط عن نابولي وميلان اللذين يواجهان سالرنيتانا وروما على الترتيب يوم الأحد.

وسدد نيكولو باريلا كرة مرت فوق العارضة بقليل ثم أنقذ الحارس ماركو سيلفستري محاولتين منه حيث سدد لاعب إنتر سبع مرات على المرمى وهو أكثر من أي لاعب وسط آخر في مباراة كاملة في الدوري.

وانطلق كوريا في الناحية اليسرى ومر من برام نويتينك وسدد كرة منخفضة داخل المرمى.

وأرسل دينزل دمفريس كرة إلى كوريا عند حدود منطقة الجزاء ليسددها اللاعب الأرجنتيني في الشباك.

وكان البديل جيرار ديلوفو أخطر لاعبي أودينيزي وسدد كرة أبعدها الحارس سمير هاندانوفيتش بأطراف أصابعه ثم وضع الكرة في المرمى لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل.

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