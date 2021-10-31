لاعب إنجلترا السابق يحتاج إلى زراعة كبد

كشف كيرون داير لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق لكرة القدم أنه سيحتاج للخضوع لعملية جراحية لزراعة الكبد بعد ثبوت إصابته بمرض نادر في الكبد.

ويتولى داير (42 عاما) حاليا تدريب فريق تحت 23 عاما في نادي إيبسويتش تاون المنافس في دوري القسم الثالث الإنجليزي لكرة القدم وخلال الأسبوع الماضي خضع لسلسلة من الفحوص بأحد المستشفيات.

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وقال داير عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت : للأسف أثبتت الفحوص إصابتي بمرض في الكبد قبل أعوام قليلة. سيتطلب هذا خضوعي لعملية زرع الكبد، أعتبر نفسي شخصا متفائلا للغاية وأرى أنني سأتجاوز هذه الانتكاسة الصغيرة.

ولعب داير لنيوكاسل يونايتد ما بين 1999 و2007 قبل الانضمام إلى وست هام يونايتد اللندني، كما سبق له المشاركة في 33 مباراة دولية مع منتخب انجلترا.