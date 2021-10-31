.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لاعب إنجلترا السابق يحتاج إلى زراعة كبد

  • الخط
كيروين داير
داير خاض 33 مباراة دولية مع إنجلترا

لاعب إنجلترا السابق يحتاج إلى زراعة كبد

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف كيرون داير لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق لكرة القدم أنه سيحتاج للخضوع لعملية جراحية لزراعة الكبد بعد ثبوت إصابته بمرض نادر في الكبد.

ويتولى داير (42 عاما) حاليا تدريب فريق تحت 23 عاما في نادي إيبسويتش تاون المنافس في دوري القسم الثالث الإنجليزي لكرة القدم وخلال الأسبوع الماضي خضع لسلسلة من الفحوص بأحد المستشفيات.

وقال داير عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت : للأسف أثبتت الفحوص إصابتي بمرض في الكبد قبل أعوام قليلة. سيتطلب هذا خضوعي لعملية زرع الكبد، أعتبر نفسي شخصا متفائلا للغاية وأرى أنني سأتجاوز هذه الانتكاسة الصغيرة.

ولعب داير لنيوكاسل يونايتد ما بين 1999 و2007 قبل الانضمام إلى وست هام يونايتد اللندني، كما سبق له المشاركة في 33 مباراة دولية مع منتخب انجلترا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط! إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط!
"شرطان فقط".. علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا
الأكثر قراءة
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات
شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة! شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة!
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة
السعودية تبدأ تجهيز بنية السعودية تبدأ تجهيز بنية "نيوم" التحتية.. وقوانين خاصة بالمدينة
قبل أن تذهب
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
اكتشف المزيد