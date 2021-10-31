ليدز يبقي نوريتش في المركز الأخير

واصل نوريتش سيتي مسلسل انهياره في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وفشل مجددا في تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم بعدما خسر 1 - 2 أمام ضيفه ليدز يونايتد يوم الأحد في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم رافينيا لفريق ليدز بهدف في الدقيقة 56 ورد نوريتش سريعا بهدف التعادل عن طريق أندرو أوموباميد في الدقيقة 58 ، ولكن ليدز سجل هدف الفوز بشكل سريع أيضا عن طريق رودريغو في الدقيقة 60.

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وتجمد رصيد نوريتش سيتي عند نقطتين في المركز العشرين الأخير بجدول المسابقة فيما حقق ليدز يونايتد فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ورفع رصيده إلى عشر نقاط.