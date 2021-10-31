مدرب نيوكاسل المؤقت: الفريق يحتاج إلى طاقم فني جديد

يعتقد غريم جونز المدرب المؤقت لنيوكاسل يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الفريق يواجه فعليا خطر الهبوط، وحث الملاك الجدد على ضرورة تعيين مدرب جديد دائم لبث روح جديدة في الفريق.

وتولى جونز المسؤولية بصورة مؤقتة بعد رحيل سلفه ستيف بروس في وقت سابق من أكتوبر الجاري وبعد أسبوعين من انتقال ملكية النادي إلى كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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وقاد جونز الفريق للتعادل خارج ملعبه 1-1 مع كريستال بالاس قبل أن يخسر 3-صفر في مواجهة تشيلسي اللندني فريق الصدارة يوم السبت وحاليا يحتل المركز 19 وقبل الأخير برصيد أربع نقاط بعد أول 10 جولات من الموسم دون أي انتصار.

وقال جونز للصحفيين بعد المباراة "نحن في معركة للنجاة من الهبوط. لا جدال في ذلك.. علينا مواجهة الموقف بكل جدية كرجال والتماسك وعلينا الثقة في قدرتنا على الخروج من هذا الوضع".

وأضاف جونز "أعتقد أن هذا يتطلب وجها جديدا (على رأس الجهاز الفني)..لم أتحدث بعد إلى الملاك وسنرى ما يقولونه الليلة أو غدا".

ورشحت وسائل إعلام بريطانية عددا من الأسماء لتولى تدريب نيوكاسل على رأسهم مدرب روما السابق باولو فونسيكا.