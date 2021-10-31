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نقل أغويرو إلى المستشفى بعد معاناته من آلام في الصدر

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أغويرو
أغويرو قبل طلبه الخروج من الملعب

نقل أغويرو إلى المستشفى بعد معاناته من آلام في الصدر

برشلونة - فرانس برس

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أعلن نادي برشلونة الإسباني بأن مهاجمه الارجنتيني سيرجيو أغويرو نقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وبآلام في صدره قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه ضد ألافيس في الدوري الاسباني لكرة القدم السبت.

وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي : تم نقل سيرجيو أغويرو إلى المستشفى لاجراء فحوصات للقلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة.

وبدا أن المهاجم الارجنتيني وكأنه يطلب من الجهاز الفني استبداله أواخر الشوط الاول قبل أن يسقط على الأرض وهو يمسك بصدره قبل أن يسارع الطاقم الطبي للفريق الكاتالوني لاسعافه ثم نهض وغادر الملعب دون مساعدة.

وكشف المدرب الموقت لبرشلونة سيرجي بارجوان بعد المباراة: قال لي بأنه يشعر بالدوار، تم إعلامي بأنه نقل إلى المستشفى قبل قليل ولا أستطيع قول المزيد في الوقت الحالي.

يذكر أن أغويرو انضم الى برشلونة خلال الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي في صفقة حرة لكنه غاب عن معظم المباريات الأولى لفريقه هذا الموسم محليا وقاريا قبل أن يشارك فيها في الآونة الاخيرة.

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