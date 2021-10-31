وست هام يعرض أستون فيلا لخسارته الرابعة توالياً

سجل ديكلان رايس هدفا بتسديدة هائلة ليساعد وست هام يونايتد على الفوز 4-1 على عشرة لاعبين من أستون فيلا صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم وست هام بهدف بعد سبع دقائق عن طريق المدافع بن جونسون الذي توغل إلى الداخل من الجانب الأيمن وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى داخل الشباك.

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وكاد جارود بوين أن يضيف الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة، لكن فيلا أدرك التعادل بواسطة أولي واتكنز من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من ماتي كاش في الدقيقة 34.

لكن وست هام فرض الضغط على صاحب الأرض واستعاد التقدم بفضل تسديدة رايس قبل الاستراحة.

وتعرضت آمال فيلا في العودة لضربة عندما تلقى إزري كونسا بطاقة حمراء مباشرة بعد الاستراحة بسبب خطأ عنيف. وحاول فيلا الرد وصنع عدة فرص، لكنه عانى في الهجمات المرتدة وسجل بابلو فورنالس وبوين ليتأكد انتصار وست هام.

ويحتل وست هام المركز الرابع برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب، بعد عشر جولات. ويأتي فيلا بالمركز 15.