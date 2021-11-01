إصابة مدرب بطلق ناري خلال مباراة في الأرجنتين

أصيب مدرب أرجنتيني برصاصة في كتفه وفر اللاعبون من الملعب يوم الأحد حيث تشاجر مشجعو هوراكان لاس هيراس فيما بينهم خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم في إقليم مندوزا.



وأظهرت لقطات فيديو لاعبين من هوراكان ومنافسه فيرو دي جنرال بيكو وهم يركضون بحثا عن غطاء بينما يختبئ مشجعون خلف الجدران مع دوي صوت الرصاص في الملعب.





وقالت صحيفة "أوليه" الرياضية إن مدرب فيرو ماوريسيو روميرو أصيب بطلق ناري في الكتف بينما تشاجرت مجموعات منظمة من الجماهير مرتبطة بهوراكان فيما بينها.



وأظهر مقطع فيديو روميرو وهو يعالج من جرح في كتفه وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى.

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وكتب فيرو على "تويتر": روميرو يبلي بلاء حسنا وهو بعيد عن الخطر. بعد مغادرة الملعب خضع لفحوص في مستشفى محلي وهو الآن يعطي إفادة للشرطة.



وقال هوراكان إن القتال يدمر النادي. وأضاف في منشور على "فيسبوك": يتم إبعاد العائلات عن الاستادات منذ سنوات. نتمنى أن يبتعد كل من يضر بالنادي حتى يتمكن المشجعون الحقيقيون من العودة.



وتوقفت المباراة في نهاية الشوط الثاني بينما كان هوراكان متقدما 3-1.