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برشلونة يستعيد جهود "الثلاثي".. ويكشف حالة أغويرو

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أغويرو لحظة خروجه في المباراة الأخيرة

برشلونة يستعيد جهود "الثلاثي".. ويكشف حالة أغويرو

برشلونة -رويترز

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يدرك سيرجي بارجوان مدرب برشلونة المؤقت أن فريقه تحت ضغط شديد للفوز على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء في أوكرانيا لكنه قال إن التشكيلة مستعدة للتحدي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الخامسة بثلاث نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطة خلف بنفيكا وست نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ عقب خسارته 3-صفر من الفريقين.

وتغلب برشلونة بملعبه 1-صفر على الفريق الأوكراني وسيتعين عليه تكرار الفوز في كييف اذا أراد التمسك بالتأهل لأدوار خروج المهزوم.

وأبلغ سيرجي مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين: يجب أن يفوز برشلونة دائما لكننا نعرف جميعا أهمية مباراة الثلاثاء. الأولوية بالنسبة لي الضغط لإخراج أفضل ما لدى اللاعبين ويجب أن يؤمنوا بالقدرة على تغيير الوضع وأرى أن هذه المباراة فرصة رائعة لإثبات ذلك. يجب أن نلعب بتنظيم وندية وألا نشعر بتوتر. نلعب بشكل أفضل حين نتحلى بهدوء وثبات.

وتولى مدرب الفريق الرديف لبرشلونة القيادة خلفا لرونالد كومان الذي أقيل يوم الأربعاء عقب هزيمتين متتاليتين من ريال مدريد ورايو فايكانو في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتابع: شرف لي أن أكون مدرب برشلونة في مباراة بدوري الأبطال مثلما كنت لاعبا لكن هذا مختلف، ولا زلنا نعتمد على أنفسنا في التقدم ونحتاج لبذل أقصى جهد للعودة بفوز إلى الديار.

وشارك أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وفرينكي دي يونغ في التدريبات يوم الاثنين بعد العودة من إصابات وسيتجه الثلاثي إلى كييف لكن سيرجي لم يحدد إمكانية الدفع بهم بالتشكيلة الأساسية.

وعن حالة سيرجيو أغويرو الصحية، بعد خروجه اضطراريا خلال التعادل مع ألافيس في كامب نو يوم السبت بسبب ألام بالصدر، لا يزال المهاجم الأرجنتيني في المستشفى.

وأوضح سيرجي: تحدثت معه وهو بخير، سيبقى في غرفته لكنه مستقر.

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