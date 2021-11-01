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توتنهام يتخلص من مدربه

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نونو سانتو توتنهام
نونو سانتو

توتنهام يتخلص من مدربه

لندن - د ب أ

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أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين إعفاء المدير الفني نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون من تدريب الفريق.

وذكر توتنهام في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: النادي يمكنه اليوم الإعلان عن إعفاء نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون الذي يضم يان كاثرو وروي باربوسا وأنتونيو دياز، من مهامهم.

وقال فابيو بارانيسي مدير الكرة بالنادي: أعرف كم كان يرغب نونو وجهازه المعاون في تحقيق النجاح، ويؤسفني أننا مضطرون لاتخاذ هذا القرار.

وأضاف :نونو رجل نبيل حقا، ودائما ما سيكون مرحب به هنا. نود تقديم الشكر له وللجهاز الفني ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل.

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