ريال سوسييداد يتعادل مع بلباو وينفرد بصدارة الدوري

أهدر ريال سوسييداد فوزا كان في متناوله واستسلم للتعادل 1 - 1 مع أتلتيك بلباو في الوقت القاتل يوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

على استاد "أنويتا"، كان سوسييداد في طريقه لتحقيق الفوز على بلباو بهدف نظيف سجله ألكسندر إيزاك من ضربة جزاء في الدقيقة 58 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وشهدت الدقيقة 84 طرد إينيغو مارتينيز لاعب بلباو لنيله الإنذار الثاني في المباراة. ولكن بلباو تغلب على النقص العددي في صفوفه وانتزع التعادل في الوقت القاتل بهدف سجله إيكر مونيايين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانفرد سوسييداد بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد وأشبيلية، وارتفع رصيد بلباو إلى 18 نقطة.