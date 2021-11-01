غاسبريني: مانشستر يونايتد ليس مثل سيتي وليفربول

ذكر جيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا يوم الاثنين أن مانشستر يونايتد لا يزال فريقا قيد البناء، لكنه حذر من قوته خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ولم يظهر يونايتد بشكل جيد إلى حد كبير بعد فوزه 3-2 على الفريق الإيطالي قبل أسبوعين، حيث خسر 5-صفر على أرضه أمام ليفربول ثم فاز 3-صفر على توتنهام هوتسبير في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسينتقل الفريق الإنجليزي إلى برغامو ليلتقي مع أتلانتا يوم الثلاثاء، في مواجهة ليست غريبة على النادي الإيطالي الذي واجه مانشستر سيتي وليفربول في اخر موسمين.

وأبلغ غاسبريني مؤتمرا صحفيا: واجهنا سيتي وليفربول خلال فترة تألقهما، كفريقين مستقرين يتمتعان بالتنظيم الجيد وطريقة لعب واضحة. يونايتد يبدو فريق قيد البناء لا يزال بحاجة للكثير من الأشياء للعمل عليها. لكنه يتمتع بإمكانيات كبيرة. ربما ينتقلون من خسارة إلى انتصار مثير للإعجاب، لكن ذلك لا ينقص أي شيء من إمكانياتهم.

وكانت المواجهة الأولى للفريقين في أولد ترافورد مثيرة في 20 أكتوبر الماضي، حيث تقدم الضيوف 2-صفر في نهاية الشوط الأول قبل أن يقلب يونايتد النتيجة ليفوز 3-2.

ويذهب يونايتد إلى إيطاليا وهو في صدارة المجموعة السادسة بعد انقضاء نصف مباريات دور المجموعات بست نقاط، متقدما بفارق نقطتين عن فياريال صاحب المركز الثاني، بينما يأتي أتلانتا في المركز الثالث بنفس الرصيد، لكن يانج بويز يتذيل ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.

وأضاف غاسبريني: مباراة الثلاثاء ستكون مختلفة تماما عن مواجهتنا الأولى في أولد ترافورد.