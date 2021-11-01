مدرب ميدلسبره يستعد لدخول التاريخ

يستعد نيل وارنوك المدير الفني لنادي ميدلسبره لتسجيل رقم قياسي جديد مساء الثلاثاء، لكنه أعترف بأنه ربما لن يشاهد مباريات كرة القدم مجددا بمجرد اعتزاله عالم التدريب.

وعادل وارنوك "72 عاما" الرقم القياسي لداريو غرادي بخوض 1601 مباراة في مسيرته التدريبية، وذلك خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام برمنغهام بهدفين دون رد يوم السبت بدوري البطولة الإنجليزية، ويستعد للانفراد بالرقم القياسي من خلال المواجهة أمام لوتن تاون الثلاثاء.

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ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن وارنوك قوله: الأمور لم تعد سهلة، أشك في أنني سأشاهد أي مباراة كرة قدم مجددا عندما اعتزل.