.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ميلان يستمر في ملاحقة نابولي ويعبر روما بثنائية

  • الخط
إبراهيموفيتش سجل الهدف الأول

ميلان يستمر في ملاحقة نابولي ويعبر روما بثنائية

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:


أحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدفه 150 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليقود ميلان للفوز 2-1 على روما والاستمرار في مطاردة نابولي المتصدر اليوم الأحد ويكبد الفريق القادم من العاصمة خسارته الأولى على أرضه في الدوري هذا الموسم.

وهز المهاجم البالغ عمره 40 عاما الشباك بتسديدة منخفضة من ركلة حرة في الدقيقة 25 ليمنح ميلان التقدم بعد بداية مثيرة ويصل المهاجم السويدي إلى 400 هدف في بطولات الدوري.

وأضاف إبراهيموفيتش هدفا ثانيا بطريقة رائعة في الشوط الثاني لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي التسلل وسقط زميله رفائيل لياو بعد تدخل من روجر إبانيز ليجعل فرانك كيسي النتيجة 2-صفر من ركلة جزاء.

وأكمل ميلان آخر 25 دقيقة بعشرة لاعبين عقب طرد تيو هرنانديز لحصوله على الإنذار الثاني وقلص ستيفن الشعراوي الفارق لصاحب الأرض لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ روما.

ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن نابولي ويتقدمان بفارق 11 نقطة على روما رابع الترتيب.|

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط! إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط!
"شرطان فقط".. علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا
الأكثر قراءة
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات
شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة! شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة!
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة
السعودية تبدأ تجهيز بنية السعودية تبدأ تجهيز بنية "نيوم" التحتية.. وقوانين خاصة بالمدينة
قبل أن تذهب
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
اكتشف المزيد