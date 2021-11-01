ناغلسمان يتعافى من كورونا ويقود بايرن أمام بنفيكا

كشف جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الاثنين أنه سيعود من جديد لقيادة الفريق اعتبارا من المباراة المقررة أمام بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعافي من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال ناغلسمان في تصريحاته للصحافيين إن الفحوص التي أجراها مؤخرا جاءت بنتائج سلبية وبات بإمكانه التواجد في الاستاد بمجرد تأكيد تلك النتائج عبر فحص "بي.سي.آر" صباح الثلاثاء.

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وقال ناغلسمان: أتطلع إلى السماح لي بالعودة إلى خط التماس. أشعر بأنني في حال جيد. بالطبع مازلت ألاحظ بعض التأثيرات في جسدي، لكن هذا طبيعي. أعتقد وأتمنى أن تأتي نتائج فحص صباح الثلاثاء سلبية، كي أستطيع العودة للفريق.

وكانت الفحوص قد كشفت إصابة ناجلسمان بعدوى فيروس كورونا قبل مباراة الذهاب أمام بنفيكا، التي أقيمت في البرتغال قبل أسبوعين، وقد خضع للعزل الصحي منذ ذلك الوقت.

وغاب ناغلسمان عن قيادة بايرن في أربع مباريات من بينها المباراة التي شهدت هزيمة تاريخية للفريق أمام بوروسيا مونشنغلادباخ صفر - 5 في بطولة كأس ألمانيا.

واهتزت شباك بايرن ميونخ بهدفين آخرين خلال المباراة التي فاز فيها على يونيون برلين 5 - 2 يوم السبت في الدوري الألماني، لكن شباكه لم تهتز بأي أهداف في دوري الأبطال حتى الآن وقد سجل لاعبوه 12 هدفا وأحرز الفريق تسع نقاط خلال المباريات الثلاث.

وسيحسم بايرن ميونخ تأهله للدور الثاني بدوري الأبطال في حالة تحقيق الفوز في المباراة.

وكان بايرن ميونخ قد تغلب على بنفيكا 4 - صفر في لشبونة وجاءت جميع الأهداف في وقت متأخر من المباراة، وقد حذر ناجلسمان من أن بنفيكا لديه عقلية قوية والكثير من الخبرة.

وأضاف: سنحاول رفع رصيدنا إلى 12 نقطة والتأهل إلى الدور الثاني. نرغب في مواصلة استعراض مستوياتنا القوية.